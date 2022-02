Ringraziamenti al policlinico del Villaggio Olimpico (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Il poliambulatorio è stato gestito dall'ospedale Xuanwu sotto la Capital Medical University, con 193 membri dello staff provenienti dal Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, dal Beijing Anzhen Hospital, dal Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital, dal Peking University Hospital of Stomatology, dal China Rehabilitation Research Center e dal Beijing Emergency Medical Center.

Oltre alle lettere e ai biglietti, parole di gratitudine sono state scritte anche su adesivi o su cartoni da imballaggio, al punto da spingere il personale sanitario ad iniziare a riferirsi all'insieme di cartoni con messaggi di ringraziamento come 'la torre dell'amicizia olimpica'.

Nel corso del Festival di Primavera, un funzionario del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) si era recato alla clinica per via di un acuto dolore alla schiena. Qui, il team di fisioterapia ha effettuato un trattamento composto da massaggi combinati ad una terapia a microonde, la cosiddetta 'microwave treatment'. Dopo diversi cicli di cura, i sintomi del paziente sono stati alleviati significativamente, e il movimento della colonna vertebrale è tornato alla normalità.

"Questo posto è una vera gioia. Troppo grande per non essere ricordato e troppo meraviglioso per essere dimenticato. Grazie Pechino!" ha scritto il funzionario del Cio.

Lo staff della farmacia ha inoltre contribuito in modo significativo al lavoro senza intoppi della clinica, svolgendo compiti quali la stampa di etichette di stoccaggio sia in cinese che in inglese, fornendo manuali con le denominazioni dei medicinali, moduli di dosaggio, specifiche e quantità di somministrazione minime per paziente, e semplificando le procedure di raccolta dei farmaci per i medici della delegazione. (SEGUE)