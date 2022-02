In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore'

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Oggi, 22 febbraio 2022, una data definita tra quelle maggiormente 'amorose' della Cina negli ultimi tempi, dal momento che il numero 2 in cinese ha una pronuncia simile alla parola amore.

In questa speciale occasione, molti cinesi hanno deciso di convolare a nozze per dare al proprio giorno speciale un ulteriore significato.

Intorno alle 9 di questa mattina Jiang Shaoxin e Wang Yi sono giunti al Registry of Marriages nel distretto di Yuzhong, nella municipalità di Chongqing, in Cina sud-occidentale.

La coppia ha ottenuto la licenza di matrimonio e ha fatto una promessa per la vita. I due hanno dichiarato che il 22 febbraio, appena due giorni dopo la chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, rappresenta il loro destino, per via di una serie di sorprendenti coincidenze.

Jiang e Wang si sono conosciuti in un club sciistico in cui entrambi facevano pratica con lo snowboard. Il loro interesse comune si è presto trasformato in amore e durante i Giochi Invernali di Pechino, i due hanno guardato le gare insieme, tifando per i propri atleti preferiti Gu Ailing e Su Yiming.

