In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (5)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Questa settimana segna inoltre l'inizio del semestre accademico primaverile di quest'anno.

Yang Xiuhua, preside di una scuola media nella città di Guyuan, nella regione autonoma del Ningxia Hui in Cina nordoccidentale, ha scelto di salutare i suoi studenti nella giornata di oggi con un discorso di incoraggiamento.

Situata a Xihaigu nel Ningxia, un'area dichiarata 'inabitabile' dal World Food Programme delle Nazioni Unite, l'istituto scolastico educa studenti provenienti da famiglie rurali povere in cui i bambini vivono da soli o con i nonni.

Le cure che ricevono dall'educatore dedicato hanno avuto un impatto radicale sulla vita degli alunni. Per oltre un decennio, Yang ha insegnato ai bambini 'dimenticati' a far crescere la propria autostima. (XINHUA)