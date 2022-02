In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (4)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Lai ha trascorso 8 ore al giorno per 18 giorni consecutivi nello spazio limitato di un veicolo simile a un container per l'analisi di test molecolari. Da quando la città di confine di Baise ha riportato il primo caso locale nell'ambito nell'ultima recrudescenza iniziata il 5 febbraio, questa è stata la sua routine quotidiana.

Nel corso della prima settimana, la cittadina aveva registrato oltre 200 casi di Covid-19 e da allora il Guangxi ha inviato più di 16.000 operatori sanitari con lo scopo di accelerare lo screening dei tamponi molecolari. Per raccogliere e testare una media giornaliera di oltre 12.000 campioni sono stati impiegati un maggior numero di veicoli per i test mobili anti-Covid.

Parlando di oggi e del significato speciale che questo giorno ha in Cina, Lai ha rivelato di sentirsi sollevato: "il nuovo focolaio nel Guangxi è stato messo sotto controllo poco alla volta, e la gente del posto sta riprendendo le attività lavorative e la quotidianità. Quale operatore medico di base, sono contento che il mio duro lavoro sia stato ripagato".

"La politica a 'casi zero' dimostra gli sforzi incessanti del nostro Paese volti alla salvaguardia della salute del suo popolo. Mi auguro che le infezioni locali possano essere messe sotto controllo e che tutti noi possiamo riunirci con i nostri cari, sani e salvi", ha proseguito Lai. (SEGUE)