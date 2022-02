In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - La 46enne Yang attualmente si dedica alla foratura delle venature delle foglie con i tradizionali motivi Miao, arte un tempo perduta che risale alle dinastie Ming e Qing (1368-1911). Dopo diversi anni e centinaia di tentativi di preparare le foglie adatte al delicato artigianato, Yang ha danneggiato in modo permanente le proprie mani a causa dell'utilizzo delle sostanze chimiche necessarie per l'opera.

"Sono la mia vera passione e il mio amore che mi hanno fatto continuare con questo antico mestiere". E la specialista del ricamo vorrebbe trasmettere la sua amata arte alla figlia: "la mia bambina sembra molto interessata ai colori. Quando sarà grande, spero di insegnarle gradualmente il ricamo Miao".

Nonostante la data speciale, le semplici riunioni di famiglia sono state complicate per alcune persone che vivono in aree della Cina colpite dall'epidemia di Covid-19.

Per il 28enne Lai Lichuan, che lavora nel campo della sanità nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale, la parte più rilassante della sua giornata è rappresentata dal poco tempo che trascorre al telefono con la moglie nelle ore notturne, dopo lunghi turni di lavoro di campionamento. (SEGUE)