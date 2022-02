In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Nonostante la data speciale, le semplici riunioni di famiglia sono state complicate per alcune persone che vivono in aree della Cina colpite dall'epidemia di Covid-19.

Per il 28enne Lai Lichuan, che lavora nel campo della sanità nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale, la parte più rilassante della sua giornata è rappresentata dal poco tempo che trascorre al telefono con la moglie nelle ore notturne, dopo lunghi turni di lavoro di campionamento.

Lai ha trascorso 8 ore al giorno per 18 giorni consecutivi nello spazio limitato di un veicolo simile a un container per l'analisi di test molecolari. Da quando la città di confine di Baise ha riportato il primo caso locale nell'ambito nell'ultima recrudescenza iniziata il 5 febbraio, questa è stata la sua routine quotidiana.

Nel corso della prima settimana, la cittadina aveva registrato oltre 200 casi di Covid-19 e da allora il Guangxi ha inviato più di 16.000 operatori sanitari con lo scopo di accelerare lo screening dei tamponi molecolari. Per raccogliere e testare una media giornaliera di oltre 12.000 campioni sono stati impiegati un maggior numero di veicoli per i test mobili anti-Covid.

Parlando di oggi e del significato speciale che questo giorno ha in Cina, Lai ha rivelato di sentirsi sollevato: "il nuovo focolaio nel Guangxi è stato messo sotto controllo poco alla volta, e la gente del posto sta riprendendo le attività lavorative e la quotidianità. Quale operatore medico di base, sono contento che il mio duro lavoro sia stato ripagato".

"La politica a 'casi zero' dimostra gli sforzi incessanti del nostro Paese volti alla salvaguardia della salute del suo popolo. Mi auguro che le infezioni locali possano essere messe sotto controllo e che tutti noi possiamo riunirci con i nostri cari, sani e salvi", ha proseguito Lai.

Questa settimana segna inoltre l'inizio del semestre accademico primaverile di quest'anno.

Yang Xiuhua, preside di una scuola media nella città di Guyuan, nella regione autonoma del Ningxia Hui in Cina nordoccidentale, ha scelto di salutare i suoi studenti nella giornata di oggi con un discorso di incoraggiamento.

Situata a Xihaigu nel Ningxia, un'area dichiarata 'inabitabile' dal World Food Programme delle Nazioni Unite, l'istituto scolastico educa studenti provenienti da famiglie rurali povere in cui i bambini vivono da soli o con i nonni.

Le cure che ricevono dall'educatore dedicato hanno avuto un impatto radicale sulla vita degli alunni. Per oltre un decennio, Yang ha insegnato ai bambini 'dimenticati' a far crescere la propria autostima. (XINHUA)