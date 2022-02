In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Anche molte altre persone stanno trascorrendo la giornata con la propria famiglia. E i legami affettivi non si creano solamente tramite i rapporti di parentela, ma anche grazie alle tradizioni culturali intergenerazionali.

A mezzogiorno, Yang Li, professionista dell'arte del ricamo tipica del gruppo etnico Miao, ha giocato con una palla ricamata insieme a sua figlia in un corner shop specializzato, che si presenta sotto forma di patrimonio culturale immateriale. Il negozietto, situato nella zona panoramica della città di Tongren, nella provincia multietnica del Guizhou in Cina sud-occidentale, serve come spazio espositivo per i suoi capolavori ricamati su foglie.

La 46enne Yang attualmente si dedica alla foratura delle venature delle foglie con i tradizionali motivi Miao, arte un tempo perduta che risale alle dinastie Ming e Qing (1368-1911).

Dopo diversi anni e centinaia di tentativi di preparare le foglie adatte al delicato artigianato, Yang ha danneggiato in modo permanente le proprie mani a causa dell'utilizzo delle sostanze chimiche necessarie per l'opera.

"Sono la mia vera passione e il mio amore che mi hanno fatto continuare con questo antico mestiere". E la specialista del ricamo vorrebbe trasmettere la sua amata arte alla figlia: "la mia bambina sembra molto interessata ai colori. Quando sarà grande, spero di insegnarle gradualmente il ricamo Miao".

(SEGUE)