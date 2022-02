In Cina il 22/02/2022 è il 'giorno dell'amore' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Il 22 febbraio è la data che contiene il maggior numero di 2 negli ultimi anni e cade addirittura di martedì, che in cinese si dice "il giorno 2 della settimana". Questo numero pari è visto dalla popolazione della Cina come di buon auspicio dal momento che può fare riferimento ad un duo o ad una coppia. I promessi sposi hanno inoltre specificato che in questa data cade anche il compleanno di Wang.

"Speriamo di poter sviluppare ulteriormente il nostro hobby comune dopo il matrimonio, e cimentarci negli sport su ghiaccio e neve in Cina nel corso del boom relativo agli sport invernali portato dalle Olimpiadi Invernali di Pechino", ha aggiunto Jiang.

Anche molte altre persone stanno trascorrendo la giornata con la propria famiglia. E i legami affettivi non si creano solamente tramite i rapporti di parentela, ma anche grazie alle tradizioni culturali intergenerazionali.

A mezzogiorno, Yang Li, professionista dell'arte del ricamo tipica del gruppo etnico Miao, ha giocato con una palla ricamata insieme a sua figlia in un corner shop specializzato, che si presenta sotto forma di patrimonio culturale immateriale. Il negozietto, situato nella zona panoramica della città di Tongren, nella provincia multietnica del Guizhou in Cina sud-occidentale, serve come spazio espositivo per i suoi capolavori ricamati su foglie. (SEGUE)