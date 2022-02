Covid: Cina, un nuovo caso confermato a Suzhou

(XINHUA) - NANCHINO, 22 FEB - La città cinese di Suzhou nella provincia orientale dello Jiangsu ha riportato un nuovo caso confermato di Covid-19 e un asintomatico nelle prime 15 ore di oggi. È quanto reso noto dalle autorità locali, che hanno specificato come tutti i nuovi contagi sono stati identificati in luoghi designati per l'isolamento.

Il quartier generale cittadino per la prevenzione e il controllo delle epidemie ha precisato che alle 15:00 (ora locale) di oggi, Suzhou ha riportato un totale di 102 infezioni confermate di Covid-19 e 25 asintomatici nell'ambito del nuovo focolaio iniziato in data 13 febbraio.

Suzhou ha attualmente 55 aree classificate come a medio rischio per Covid-19. Alle ore 15:00 di oggi, inoltre, la cittadina ha rintracciato complessivamente 8.561 contatti stretti e 14.339 contatti stretti secondari.

Alle 6:00 di questa mattina (ora locale), Suzhou ha lanciato una nuova campagna di test molecolari di massa con lo scopo di individuare il maggior numero possibile di contagi ed entro le 15:00 odierne sono stati raccolti campioni da oltre 6 milioni di persone nei sei distretti urbani della città. (XINHUA)