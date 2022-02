Covid: Cina, 10 nuovi casi positivi a Wuhan

(XINHUA) - WUHAN, 22 FEB - Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei, nella Cina centrale, ha registrato 10 nuovi casi positivi di Covid-19 dalle 22:00 di ieri a mezzogiorno di oggi (ora locale). È quanto reso noto dalle autorità locali nel corso di una conferenza stampa tenuta dal governo municipale, in cui è stato precisato che alle 12:00 odierne la città aveva riportato un totale di 14 casi confermati e positivi. I 14 soggetti interessati in sei distretti includono 10 persone del luogo e 4 esterni.

Tra loro, 13 hanno preso parte a una sessione di formazione tenuta da un'azienda che si è svolta nelle giornate da venerdì a domenica, mentre il restante caso infetto era un membro della famiglia di un tirocinante.

Li Tao, vice segretario generale del governo municipale di Wuhan, ha rassicurato che tutte le 14 persone sono state inviate in una struttura ospedaliera locale designata per terapie in isolamento.

Si ritiene che i casi in questione siano stati infettati dalla variante Omicron. (XINHUA)