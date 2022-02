Covid: 20 nuovi casi locali in Cina settentrionale

(XINHUA) - HOHHOT, 22 FEB - Hohhot, capoluogo della regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, ha riportato 20 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente tra la mezzanotte di ieri e le 14.00 di oggi. È quanto emerge da una conferenza stampa in cui è stato specificato che alle 14:00 di questo pomeriggio sono stati in totale 199 i contagi confermati a livello locale nel corso dell'ultima recrudescenza, di cui 6 in condizioni gravi e un caso critico.

I soggetti positivi hanno un'età compresa tra i 2 e gli 85 anni, con 57 infezioni emerse tra residenti di età superiore ai 60 anni e 6 casi tra gli ultraottantenni.

Il meccanismo congiunto per la prevenzione e il controllo del Covid-19 del Consiglio di Stato ha inviato otto esperti sanitari a livello nazionale agli ospedali designati con lo scopo di offrire indicazioni relativamente a diagnosi e terapie, ha comunicato Wang Dawei, vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Hohhot. (XINHUA)