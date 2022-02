Cina:le ragioni dell'approccio dinamico 'zero Covid'

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - "Siamo in viaggio, non importa se piove o c'è il sole" - è quanto ha postato all'inizio del mese sul suo social media Zhou Peijing, infermiera del Maternity and Child Health Care Hospital, nella Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, mentre partiva per Baise, città con una popolazione di oltre 3,5 milioni di abitanti che confina con il Vietnam.

Zhou è una degli oltre 10.000 operatori medici degli ospedali di tutta la regione che sono accorsi a Baise per unirsi alla battaglia contro il coronavirus a seguito di una recrudescenza dei casi. L'ultimo focolaio è emerso dopo che una persona di ritorno a casa per la Festa di Primavera è risultata positiva al Covid-19 il 4 febbraio.

Questo è un classico esempio della 'politica dinamica a casi zero' cinese, secondo la quale le autorità reagiscono rapidamente per contenere il virus e limitare notevolmente l'impatto sull'economia e sulla società.

Baise ha arginato la diffusione delle infezioni nelle comunità non riportando nuovi casi per 4 giorni consecutivi fino a domenica, grazie a misure come le restrizioni di viaggio e i test molecolari di massa. Questa settimana, la vita è tornata alla normalità nella maggior parte della città con un ulteriore allentamento delle restrizioni sugli spostamenti.

La città aveva registrato un totale di 271 casi di Covid-19 trasmessi a livello locale nell'ultima epidemia, di cui 227 ancora in cura. Stando alle prime indagini, secondo le autorità sanitarie locali il focolaio era legato alla stessa catena di trasmissione ed era altamente omologo a un'infezione della variante Omicron rilevata il 31 gennaio. (SEGUE)