Cina:le ragioni dell'approccio dinamico 'zero Covid' (4)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - STIMOLARE LA RIPRESA ECONOMICA L'approccio dinamico zero Covid ha permesso all'economia cinese di riprendersi notevolmente nonostante le sporadiche recrudescenze epidemiche. L'economia globale, tuttavia, affronta ancora delle incertezze in un momento in cui i casi di Covid-19 stanno aumentando in molti Paesi.

Il prodotto interno lordo della Cina è aumentato dell'8,1% su base annua, arrivando a 114.370 miliardi di yuan (circa 18.000 miliardi di dollari) l'anno scorso, secondo il National Bureau of Statistics.

"La Cina ha rapidamente contenuto decine di ondate di Covid-19 nel corso degli ultimi due anni, riducendo efficacemente il numero dei decessi, e la nostra performance economica è ancora tra le migliori al mondo", ha dichiarato Liang.

Con l'aiuto della politica zero Covid, la Cina ha trovato un buon equilibrio tra la prevenzione e il controllo delle epidemie, e lo sviluppo economico e sociale, ha aggiunto.

Nel frattempo, diverse ondate di coronavirus hanno continuato a colpire Paesi che non hanno una politica dinamica a casi zero, portando scompiglio nella vita e nella salute delle persone, così come nello sviluppo economico e sociale, ha affermato Liang.

Dopo che l'ondata si è conclusa, Xi'an si è concentrata sulla ripresa dell'attività economica e sulla prevenzione di un'eventuale ricomparsa del virus.

Sono state adottate misure mirate per creare un ambiente sicuro. "Effettuiamo regolarmente lo screening del personale e la disinfezione dell'ambiente, controlliamo il certificato sanitario e la temperatura dei visitatori in 26 ingressi e uscite, e poniamo un limite al numero di presenze", ha spiegato un dipendente che lavora in un rinomato viale commerciale di Xi'an.

L'approccio zero Covid permette ai cittadini di tutta la Cina di lavorare e vivere con un senso di sicurezza, poiché le persone sono tenute a indossare le mascherine e a seguire le regole relative al controllo epidemico nei luoghi pubblici.

Zhang Wenbo e la sua ragazza ad esempio, non sono riusciti a comprare i biglietti del cinema per la serata di San Valentino, nonostante abbiano cercato di prenotare con un giorno di anticipo.

La coppia di Nanning, capoluogo del Guangxi, a oltre 200 km da Baise, ha invece comprato i biglietti per lo spettacolo delle 12:00 dello stesso giorno. "Anche a mezzogiorno, l'affluenza nei cinema è superiore al 60%", ha dichiarato Zhang. (XINHUA)