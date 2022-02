Cina:le ragioni dell'approccio dinamico 'zero Covid' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - MISURE RIGOROSE Quando vengono rilevati dei casi confermati, le autorità locali cinesi generalmente adottano misure come la ricerca di contatti, test molecolari di massa, gestione a circuito chiuso e restrizioni sugli spostamenti per arginare la trasmissione del virus nella comunità.

Subito dopo il focolaio, Baise ha aggiornato le misure di controllo epidemiche, tra cui l'imposizione della quarantena domiciliare in tutta la città e il lancio di cicli di test molecolari di massa per interrompere la trasmissione del virus nelle comunità e nei villaggi.

L'approccio dinamico zero Covid, che dà la priorità alla vita delle persone, rappresenta la chiave per combattere l'epidemia, ha sottolineato Lei Zhenglong, funzionario per il controllo della pandemia della Commissione Sanitaria Nazionale. In questo processo, contenere la diffusione comunitaria del coronavirus è il primo importante passo.

Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, che ospita i famosi Guerrieri di Terracotta, di recente ha rappresentato un esempio di successo per la politica dinamica a casi zero.

La megalopoli, che ha una popolazione di 13 milioni di abitanti, è stata colpita da un'importante ondata iniziata il 9 dicembre, con oltre 2.000 casi locali. La città è riuscita a fermare la diffusione delle infezioni nelle comunità nel giro di un mese, attraverso rigorose misure di controllo epidemiche, tra cui l'isolamento e i test molecolari di massa.

Quando l'ondata ha colpito Xi'an, il virus si era già trasmesso nelle comunità. In un tale scenario, il compito principale era quello di individuare i casi nascosti e rintracciare i contatti stretti sulla base di indagini epidemiologiche, mettendoli rapidamente in quarantena, ha dichiarato Lei.

La pratica ha dimostrato che l'approccio dinamico zero Covid ha superato la prova, e che l'individuazione precoce, la segnalazione, la quarantena e la cura, così come le misure di contenimento rigorose rimangono la chiave per frenare la trasmissione, ha osservato Zeng Lingxia, professore alla Scuola di salute pubblica della Xi'an Jiaotong University.