Cina:le ragioni dell'approccio dinamico 'zero Covid' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - COS'È LA POLITICA DINAMICA A CASI ZERO La politica dinamica a casi zero, o approccio dinamico zero Covid, è la politica di salute pubblica cinese che è stata attuata per combattere il coronavirus negli ultimi due anni.

Secondo i funzionari della sanità cinese, l'obiettivo della politica è quello di contenere le recrudescenze interne del virus attraverso azioni tempestive. La politica si concentra sul raggiungimento di un buon equilibrio tra la prevenzione e il controllo delle epidemie, e lo sviluppo economico e sociale.

La politica include principalmente tre elementi: scoprire la fonte dell'infezione in modo tempestivo, rispondere rapidamente per contenere i focolai, e fornire un trattamento medico efficace utilizzando una combinazione di farmaci cinesi e occidentali per ridurre i casi gravi e i decessi. È quanto ha spiegato Liang Wannian, capo del gruppo di esperti per la risposta al Covid-19 guidato dalla Commissione Sanitaria Nazionale cinese.

L'approccio zero Covid non si traduce in zero infezioni, tuttavia, mira a contenere rapidamente i focolai, ha aggiunto Liang.

"La Cina ha seguito la politica dinamica a casi zero per due anni, e ha dimostrato di avere successo", ha dichiarato Zhang Boli, docente della Chinese Academy of Engineering.

"È sbagliato considerare la variante Omicron come un'influenza più intensa", ha detto Zhang, aggiungendo che anche se i sintomi causati da Omicron sono lievi, può causare gravi danni alle persone di mezza età e agli anziani. (SEGUE)