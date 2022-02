Cina: rinnovata allerta gialla per bufere di neve

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Le autorità meteorologiche cinesi oggi hanno emesso nuovamente l'allerta gialla per forti nevicate in alcune regioni del Paese.

Da stamani a domani mattina, le bufere di neve potrebbero colpire alcune zone dello Yunnan, del Guizhou, dell'Hunan, dello Jiangxi, dell'Anhui e dello Zhejiang, con livelli fino a 25 millimetri, come ha riferito il National Meteorological Center.

Queste regioni registreranno accumuli di neve dai 3 ai 10 centimetri, mentre in alcune aree i livelli potrebbero raggiungere i 15 centimetri.

Il centro ha raccomandato agli abitanti di rimanere al chiuso e ha esortato le autorità locali a prendere precauzioni relativamente a strade, ferrovie, elettricità e telecomunicazioni.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro colori, in cui il rosso rappresenta il livello più grave, seguito dall'arancione, dal giallo e dal blu. (XINHUA)