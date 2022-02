Cina: quasi 30.000 persone colpite da gelo estremo

(XINHUA) - NANNING, 22 FEB - Dal 18 febbraio alle ore 17 di ieri pomeriggio (ora locale), sono circa 30.000 le persone nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale a essere state colpite dal clima avverso estremo, come ha riferito il dipartimento di gestione delle emergenze della regione oggi.

Il clima gelido ha inflitto inoltre danni a più di 196 ettari di colture, di cui 7 ettari di raccolti sono stati rasi al suolo.

A partire dal 18 febbraio, la maggior parte della regione è stata colpita da giornate intere di pioggia e una zona in particolare ha subito forti temporali. Alcune aree montuose nella parte settentrionale del Guangxi sono state inoltre segnalate strade ghiacciate o nevischio.

Nove città e 23 regioni a livello di contea nel Guangxi hanno registrato una perdita economica diretta totale di più di 25.8 milioni di yuan (circa 4 milioni di dollari) causata dal clima avverso, secondo il dipartimento. (XINHUA)