Cina: piano polizze vita miste ambito commerciale

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Dal 1° marzo, la Cina amplierà un progetto pilota a livello nazionale per polizze vita miste in ambito commerciale che si rivolge alla popolazione anziana, come ha riferito ieri il regolatore assicurativo del Paese.

Dedicati all'assistenza agli anziani, i prodotti assicurativi misti in ambito commerciale sono disponibili per i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni, secondo la China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Il Paese ha lanciato il programma pilota nello Zhejiang e nel Chongqing a giugno 2021 e, alla fine di gennaio, avevano aderito sei assicuratori, con premi per un totale di 400 milioni di yuan (circa 63,1 milioni di dollari).

L'espansione del progetto pilota renderà tali prodotti assicurativi accessibili a più consumatori, stimolerà il consumo di prodotti finanziari orientati all'assistenza agli anziani e incoraggerà gli assicuratori a individuare più percorsi per sviluppare polizze vita miste in ambito commerciale.

Nel suo ultimo provvedimento volto ad attuare una strategia nazionale per affrontare l'invecchiamento della popolazione, la Cina ha rilasciato un progetto per lo sviluppo del sistema di servizi di assistenza agli anziani durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025).

Il piano specifica i principali obiettivi e compiti per il periodo in questione, tra cui l'ampliamento dell'offerta dei servizi, il miglioramento del meccanismo di supporto sanitario e l'avanzamento dello sviluppo innovativo e integrato dei modelli di servizio. (XINHUA)