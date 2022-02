Cina: passo di Alataw, aumento materiali agricoli

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 22 FEB - Il passo di Alataw, importante interporto ferroviario nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, sta gestendo una maggiore quantità di forniture agricole importate in previsione dell'inizio della stagione agricola primaverile in tutta la Cina.

Il passo ha trattato 91,4 tonnellate di forniture agricole tramite i treni merci Cina-Europa, per un valore di quasi 1 milione di dollari, secondo il l'interporto del China Railway Urumqi Group Co, Ltd.

Le forniture agricole sono costituite principalmente da seminatrici, attrezzature per serre e mietitrici.

Per facilitare l'ingresso dei rifornimenti agricoli, i dipartimenti ferroviari e doganali locali hanno istituito dei corridoi verdi per i materiali e semplificato la procedura.

Attualmente, 60 rotte passano attraverso il passo di Alataw, collegando 13 Paesi e regioni, tra cui Russia, Polonia, Germania e Spagna. Il passo ha gestito 5.848 treni merci Cina-Europa e Cina-Asia centrale nel 2021, con un aumento del 16,3% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)