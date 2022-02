Cina: nel 2022 aumentano tagli a tasse e tariffe

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Nel 2022, la Cina incrementerà i tagli di tasse e tariffe attraverso delle misure mirate al fine di favorire le entità di mercato e sostenere la crescita economica, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero delle Finanze.

"La Cina registrerà dei tagli maggiori su tasse e tariffe quest'anno", ha affermato il ministro delle finanze Liu Kun durante una conferenza stampa, osservando che il Paese ha tagliato circa 1.100 miliardi di yuan (circa 173,9 miliardi di dollari) su tasse e imposte lo scorso anno.

Il Paese manterrà livelli appropriati di spesa fiscale, pur dando priorità a settori chiave tra cui le scoperte sci-tech, la protezione dell'ambiente e le principali strategie regionali.

Saranno prese delle misure per assegnare le obbligazioni speciali dei governi locali in modo ragionevole, ha aggiunto il Ministro, osservando che il Paese ha erogato 484,4 miliardi di yuan a gennaio per finanziare progetti su trasporti, infrastrutture di parchi industriali e altre aree chiave.

La cifra rappresentava un terzo dei 1.460 miliardi di yuan di fondi che sono stati assegnati alla fine dello scorso anno dal contingente del 2022 per le obbligazioni speciali dei governi locali del Paese.

La Cina assisterà a un aumento dei suoi trasferimenti ai governi locali, soprattutto verso le regioni meno sviluppate e in difficoltà, ha concluso Liu. (XINHUA)