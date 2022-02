Cina: lanciato smartphone 5G cinese in Kenya

(XINHUA) - NAIROBI, 22 FEB - Il produttore cinese di telefoni Vivo ha annunciato ieri il lancio dello smartphone V23 5G in Kenya.

Shyam Xie, direttore generale di Vivo Kenya, ha riferito ai giornalisti a Nairobi che lo smartphone premium sarà disponibile al prezzo al dettaglio di 59.999 scellini (528 dollari) e che nel 2021 l'azienda è riuscita a realizzare innovazioni nonostante il difficile ambiente economico: "l'anno scorso, il nostro volume di vendite ha raggiunto un aumento del 230%. Ora stiamo lavorando con più di 300 partner e credo che la nostra rete continuerà a crescere nel breve termine".

Shyam ha poi sottolineato che lo smartphone Vivo ha fatto il proprio debutto sul mercato keniota nel 2019 e che l'azienda sta espandendo le proprie operazioni nel Paese come parte della strategia volta ad accelerare la crescita in vari mercati a livello globale.

James Irungu, responsabile del marchio e delle comunicazioni di Vivo Kenya, ha affermato che i consumatori esigenti, i trend setter consapevoli e i fotografi professionisti troveranno il V23 5G una combinazione ideale di eleganza nel design, di caratteristiche premium a livello di fotocamera e di prestazioni 5G per il gioco.

Irungu ha osservato che il V23 5G offre eccezionali funzionalità della fotocamera in vari aspetti per selfie e ritratti di qualità sorprendente. Il tutto è avvolto in un design leggero ed elegante, che pur rimanendo alla moda, ha un fascino unico grazie alla propria superficie cangiante. (XINHUA)