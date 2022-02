Cina: lancerà nuove misure di sostegno per le Pmi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - Il vice ministro ha inoltre sottolineato gli sforzi per alleviare la pressione di finanziamento delle Pmi, stabilendo zone dimostrative di finanza inclusiva e migliorando l'ambiente di finanziamento.

Dal 2018 al 2022, un totale di 9 miliardi di yuan sarà assegnato per stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità tra le Pmi con caratteri di specializzazione, raffinatezza, unicità e innovazione, ha aggiunto Yu.

Ad oggi, il Paese ha più di 300 'piccoli giganti' quotati sul mercato, con una crescita media biennale delle entrate operative e dell'utile netto superiore al 25%, il doppio della media di tutte le aziende quotate.

"La Cina intensificherà ulteriormente le politiche fiscali preferenziali e lancerà una serie di misure per creare più canali di finanziamento per le piccole e medie imprese", ha concluso Yu. (XINHUA)