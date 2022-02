Pechino 2022: la Cina ha mantenuto le promesse

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - La fiamma olimpica si è spenta, facendo calare il sipario sui Giochi Invernali di Pechino 2022, ma la passione suscitata dall'evento sportivo, che ha illuminato e ispirato il mondo nel contesto pandemico, è ancora ben accesa.

Ieri, disputati tutti i 109 eventi di medaglia, si è svolta la cerimonia di chiusura presso il National Stadium di Pechino, la prima città in assoluto ad aver ospitato sia le Olimpiadi Estive che quelle Invernali. Ora, il testimone olimpico è passato alle città italiane di Milano e Cortina d'Ampezzo, che ospiteranno l'evento del 2026.

Le Olimpiadi Invernali del 2022 si sono distinte per aver fatto da palcoscenico ai migliori atleti di sport invernali del mondo e per aver messo in evidenza gli sforzi della Cina volti ad ospitare un evento sicuro e sostenibile su scala globale.

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), nel suo intervento alla cerimonia di chiusura avvenuta ieri nella serata di Pechino, ha elogiato le Olimpiadi Invernali di Pechino quale evento "veramente eccezionale".

Quest'ultimo ha poi asserito: "lo spirito olimpico è riuscito a brillare così tanto solo grazie al popolo cinese che ha preparato questa edizione in modo tanto eccellente - e sicuro", aggiungendo, "i villaggi olimpici erano eccezionali. Le sedi - magnifiche. L'organizzazione - straordinaria... Questa esperienza indimenticabile è stata possibile solo grazie a chi ci ha gentilmente ospitato, il popolo cinese".

LO SPIRITO OLIMPICO BRILLA In un video messaggio del 4 febbraio, data di apertura delle Olimpiadi, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aveva detto: "che lo spirito olimpico di pace, rispetto reciproco e comprensione risplenda durante i Giochi e non solo".

E il regolare svolgimento dell'evento ha rispettato ciò che gli organizzatori avevano promesso - ovvero quello di riscaldare il mondo attraverso la grandezza degli sport invernali e di offrire momenti di grande emozione e in grado di riempire i cuori.

Il prodigio dello sci Gu Ailing ha fatto molto scalpore alle Olimpiadi, dato che la diciottenne è diventata la prima atleta di sci freestyle a vincere tre medaglie in una sola edizione, ispirando milioni di persone delle giovani generazioni.

"È fantastico vederla e di grande ispirazione. Mi fa venire voglia di essere una sciatrice migliore. Penso che sia incredibile per lo sport", ha affermato la freestyler britannica Zoe Atkin. (SEGUE)