Pechino 2022: la Cina ha mantenuto le promesse (4)

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - Al fine di realizzare un evento a zero emissioni, sono state applicate per la prima volta diverse tecnologie. Tutte le sedi di gara sono state alimentate con energia rinnovabile, segnando ancora un primato nella storia dei Giochi. A simboleggiare tale intento sostenibile dei Giochi c'è il National Speed Skating Oval che, situato nel centro di Pechino su una superficie di 12.000 metri quadrati, è la prima sede olimpica al mondo a utilizzare l'anidride carbonica per creare il ghiaccio.

L'impressionante sede del Big Air Shougang ha visto i migliori snowboarder del mondo volare lungo rampe costruite in prossimità di ex torri di raffreddamento, ma il gigantesco impianto sorto sui resti di un'acciaieria in disuso è stato progettato secondo un'agenda ben più lungimirante allo scopo di incrementare l'industria degli sport invernali e il turismo.

"La progettazione di nuove soluzioni per gli impianti dimostrerà a tutti gli altri che è qualcosa di fattibile", ha detto Dubi, per poi aggiungere che "gli impianti sportivi e le infrastrutture sono certamente i lasciti tangibili dei Giochi, ma il capitale umano è forse una conseguenza dall'impatto ancora maggiore. Coinvolgere ed educare i bambini e i giovani per quanto riguarda i Giochi e i valori olimpici va oltre lo sport".

Il mondo può aspettarsi che la passione generata per gli sport invernali sia sempre più vasta e prolungata, dato che grazie ai Giochi sono sempre di più i cinesi che diventano veri appassionati di sport invernali.

Secondo il National Bureau of Statistics, lo scorso mese di ottobre erano circa 346 milioni le persone - pari a circa un quarto della popolazione del Paese - ad aver preso parte agli sport invernali da quando la Cina si è offerta con successo di ospitare i Giochi di Pechino 2022. Ed entro il 2025, l'industria cinese degli sport invernali dovrebbe raggiungere un valore di mille miliardi di yuan.

L'adempimento da parte della nazione orientale della sua promessa di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali è stato elogiato da Bach, che lo ha accolto come un "grande risultato senza precedenti" e un importante lascito di Pechino 2022.

Il presidente del Cio ha affermato, "con oltre 300 milioni di persone ora impegnate negli sport invernali, con il grande successo degli atleti cinesi, il lascito positivo di questi Giochi Olimpici Invernali è assicurato", continuando, "con i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, davvero eccezionali, diamo il benvenuto alla Cina come Paese degli sport invernali".

E l'ispirazione derivata dalle Olimpiadi del 2022 va ben oltre lo sport.

"Quello che potremmo imparare è che nel movimento olimpico se siamo uniti, possiamo essere estremamente resilienti", ha proseguito Bach, asserendo poi che questo è stato dimostrato dall'organizzazione di un'edizione olimpica nel corso di una pandemia. (XINHUA)