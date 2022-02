Pechino 2022: la Cina ha mantenuto le promesse (3)

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - Anche Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Cio, ha parlato molto bene degli sforzi profusi dalla Cina per ospitare un'Olimpiade senza virus: "non è stato risparmiato davvero alcuno sforzo e non è stato lasciato nulla di intentato per tenere tutti al sicuro. Il grado di complessità dell'operazione è qualcosa senza precedenti".

"Le contromisure per il Covid-19 nel Villaggio erano al livello più alto e i funzionari sono stati diligenti in termini di distanziamento sociale e del requisito di indossare la mascherina. A seguito di ogni pasto, i tavoli e le aree di consumo venivano sottoposti a sanificazione", ha raccontato Furkan Akar, un pattinatore turco di velocità short track.

La Cina ha mantenuto la sua promessa di consegnare all'umanità un'Olimpiade Invernale "sicura e splendida" e ha anche fatto di tutto per mostrare un mondo futuro caratterizzato da cuochi robot che preparano i pasti, auto a guida autonoma e navigazione intelligente supportata da realtà aumentata e intelligenza artificiale.

Fuori dalle sedi di gara, gli atleti hanno usato i social media per condividere le proprie storie, dal momento che il loro arrivo e le diverse pietanze che hanno saziato il loro appetito erano tra gli hashtag più popolari.

"È davvero evidente che gli atleti sono più che felici. Sono estremamente soddisfatti delle sedi, dei villaggi, dei servizi offerti e della sicurezza all'interno del circuito chiuso in queste circostanze molto difficili", ha dichiarato il numero uno del Cio, Bach.

E i Giochi hanno attirato un pubblico senza precedenti.

Secondo Timo Lumme, direttore generale dei servizi televisivi e di marketing del Cio, circa due miliardi di persone in tutto il mondo si sono sintonizzate per guardare le Olimpiadi.

"Gli account dei social media olimpici di proprietà del Cio hanno coinvolto oltre 2,7 miliardi di utenti per Pechino 2022, per non parlare di tutti gli altri media e piattaforme", ha spiegato Bach, sottolineando che è da record anche la tendenza al coinvolgimento digitale legato ai Giochi.

LASCITO OLIMPICO DURATURO Pechino 2022 è stato un viaggio che ha riguardato sia l'infrastruttura fisica che quella umana, dato che ha incorporato la costruzione verde e il riutilizzo delle sedi, nonché un massiccio investimento per alimentare la partecipazione nazionale agli sport invernali. (SEGUE)