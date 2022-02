Pechino 2022: la Cina ha mantenuto le promesse (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - La nazione ospitante ha inviato un contingente di 388 membri, tra cui 177 atleti. Con la sua più grande presenza ai Giochi Invernali, la Cina ha registrato il suo miglior bottino olimpico invernale di sempre, aggiudicandosi 15 medaglie, mentre in testa al medagliere spicca la Norvegia con 37 titoli, di cui 16 ori.

Ma nei Giochi Olimpici, non contano solo le medaglie.

Dopo aver perso contro gli Stati Uniti, il duo cinese di curling composto da Fan Suyuan e Ling Zhi ha offerto alla controparte americana composta da Vicky Persinger e Chris Plys un set di spillette raffiguranti Bing Dwen Dwen, la mascotte dei Giochi divenuta ormai virale.

Alla sua quarta partecipazione olimpica invece, la cinese Xu Mengtao ha finalmente realizzato il sogno di vincere un oro nel salto acrobatico femminile ed è scoppiata in lacrime prima di ricevere un lungo abbraccio dalla collega americana Ashley Caldwell che le ha detto affettuosamente, "Taotao! Campionessa olimpica!", riferendosi al suo soprannome e aggiungendo: "sono così orgogliosa di te!" Nonostante sia arrivata ultima nei 3.000 metri femminili, la pattinatrice di velocità tedesca Claudia Pechstein ha accolto il risultato come se avesse vinto un oro. "È il mio successo!" ha osservato la 49enne che ha fatto la storia diventando la donna più anziana a partecipare come atleta alle Olimpiadi Invernali nonché la prima donna in assoluto a partecipare a ben otto Olimpiadi Invernali.

OLIMPIADI SICURE E SPLENDIDE Con la presenza a Pechino di oltre 10.000 persone tra atleti, giornalisti e funzionari provenienti da tutto il mondo, gli organizzatori hanno affrontato l'ardua sfida di tenere dei Giochi sicuri impiegando un sistema a circuito chiuso entrato in funzione alla fine di gennaio.

Caratterizzato da tamponi molecolari giornalieri e da navette designate che collegavano diverse strutture, il circuito chiuso ha visto la diminuzione dei casi di Covid-19 dal picco di 26 registrato il 2 febbraio a quota zero il 13 febbraio, con un solo nuovo positivo segnalato dal 16 febbraio.

"La situazione all'interno del circuito chiuso è sicura e non c'è alcun segno di trasmissione del virus, quindi possiamo dire che questo ha soddisfatto le nostre aspettative", ha affermato Brian McCloskey, a capo del panel di esperti medici di Pechino 2022.

