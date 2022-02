Pechino 2022: Cina invia 96 atleti per Paralimpiadi

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - La Cina invierà 96 atleti ai Giochi Paralimpici Invernali, che si terranno il mese prossimo, rappresentando la più grande partecipazione all'evento nonché la sesta apparizione del Paese alle Paralimpiadi invernali.

La delegazione cinese conta 68 atleti e 28 atlete con un'età media di 25 anni.

Il paralimpico più anziano è la sciatrice alpina Zhang Haiyuan, di 45 anni, mentre il più giovane è lo snowboarder Geng Yanhong, di 17 anni. Tra i partecipanti, 85 sportivi faranno il loro debutto paralimpico a Pechino 2022.

Gli atleti cinesi gareggeranno in 73 eventi per tutti e sei gli sport, rispetto ai due sport e sei eventi in occasione delle Paralimpiadi Invernali di Sochi 2014.

I Giochi Paralimpici Invernali di Pechino si terranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)