Covid: 6 nuovi casi confermati a Suzhou, Cina

(XINHUA) - NANCHINO, 21 FEB - Nella città di Suzhou nella provincia dello Jiangsu nella Cina orientale sono stati segnalati sei casi confermati di Covid-19 e due asintomatici nelle prime 15:00 ore di oggi. Tutti i contagi sono stati identificati in luoghi designati per la quarantena, secondo le autorità locali.

Fino alle 15:00 di oggi, a Suzhou sono stati rilevati un totale di 97 casi confermati di Covid-19 e 25 asintomatici da quando le nuove infezioni sono state segnalate per la prima volta il 13 febbraio, come ha dichiarato il quartiere generale per la prevenzione e il controllo del Covid-19 della città.

Anche il numero di aree a medio rischio per il virus in città sono state aggiornate a 53. Fino alle 15:00 di oggi, a Suzhou sono stati rintracciati un totale di 7.581 contatti ravvicinati primari e 12.156 secondari.

Gu Haidong, vicesindaco esecutivo di Suzhou, ha annunciato che nessuno dei pazienti presenta sintomi gravi o critici e ha specificato che tutti stanno ricevendo il trattamento negli ospedali designati. Gli operatori medici evidenzieranno piani di cura personalizzati per gli anziani, i bambini e le persone con condizioni di salute preesistenti.

Al fine di individuare il maggior numero possibile di infezioni, la città prevede di avviare test molecolari di massa in sei distretti urbani dal 22 febbraio e in quattro suddivisioni a livello di contea dal 23 febbraio.

Finora, Suzhou ha fornito oltre 20.000 tonnellate di verdure, 14.000 tonnellate di grano e 4.000 tonnellate di carne di maiale ai propri residenti. (XINHUA)