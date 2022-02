Cina: scoperte le rovine dell'Accademia Jixia

(XINHUA) - JINAN, 21 FEB - Sono state scoperte le rovine del primo istituto governativo di istruzione superiore della Cina antica, costruito nel 374 a.C., nel distretto di Linzi della città di Zibo, sito nella provincia orientale cinese dello Shandong.

È quanto ha fatto sapere l'istituto provinciale di ricerca sui reperti culturali e sull'archeologia.

Fondata dallo Stato di Qi durante il Periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), l'Accademia Jixia era un'istituzione statale di istruzione superiore che rivestiva molteplici ruoli come istituto di ricerca, università e gruppo di riflessione. E' esistita per oltre 150 anni.

Il complesso di edifici è stato riportato alla luce dopo cinque anni di scavi e i documenti storici hanno confermato che si tratta proprio dell'Accademia.

Sul sito sono state rinvenute quattro fila di fondazioni edilizie, di circa 210 metri da est a ovest nel punto più largo e con una lunghezza di 190 metri da nord a sud, che coprono un'area totale di quasi 40.000 metri quadrati. Secondo gli archeologi, il centro è collegato all'antica capitale di Qi, e dall'alto appare a forma di trapezio rettangolo.

Zheng Tongxiu, direttore del museo provinciale nonché membro della società archeologica provinciale, ha spiegato: "l'istituzione dell'Accademia Jixia fu una delle principali riforme dello Stato di Qi, ponendo le basi per una nuova tendenza sociale di grande espansione culturale e intellettuale in quel periodo. La nuova scoperta è di grande rilevanza al fine di condurre ulteriori studi sulla cultura Qi". (XINHUA)