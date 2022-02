Cina: rapido sviluppo sport invernali per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - La Cina ha visto notevoli progressi nello sviluppo degli sport invernali per le persone con disabilità negli ultimi anni. Lo ha reso noto Yong Zhijun, vicedirettore del dipartimento dello sport della Federazione cinese delle persone con disabilità, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri.

Il funzionario ha dichiarato che gli atleti cinesi competeranno in tutti e sei gli sport ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, aggiungendo che questo è un miglioramento significativo rispetto alla situazione precedente al 2015, quando gli atleti cinesi gareggiavano solo in due delle sei discipline.

"Oggi, il numero di atleti paralimpici nazionali cinesi è cresciuto da meno di 50 a quasi 1.000", ha detto Yong, notando che i risultati sono stati resi possibili dalla promozione degli sport invernali da parte della federazione tra le persone con disabilità in tutto il Paese, così come dalla cooperazione e dagli scambi internazionali.

Yong ha affermato che tenendo una serie di competizioni nazionali dedicate agli sport invernali, la Cina è stata in grado di selezionare atleti per le squadre sportive nazionali.

Il vicedirettore ha anche osservato che dal 2016, gli atleti paralimpici cinesi hanno partecipato a più competizioni internazionali, che hanno permesso loro di migliorare ulteriormente le proprie capacità.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli sport invernali per persone con disabilità tra il grande pubblico, Yong ha detto che dal 2016 la federazione ha tenuto l'annuale "stagione degli sport invernali per persone con disabilità" per sei anni consecutivi, con l'obiettivo di promuovere queste discipline.

Sebbene la stagione sportiva abbia visto la partecipazione di sole 14 suddivisioni a livello provinciale quando è stata introdotta per la prima volta, al momento attira la partecipazione attiva di 31 suddivisioni, ha precisato Yong, concludendo che più persone con disabilità si stanno interessando agli sport invernali attraverso la partecipazione alla stagione sportiva. (XINHUA)