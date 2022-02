Cina rafforza tutela patrimonio storico-culturale

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - Autorità cinesi a livello ministeriale hanno emesso una circolare sul rafforzamento completo della protezione del patrimonio storico e culturale.

Il documento ha evidenziato sia la tutela che l'impiego del patrimonio storico-culturale cinese, ponendo la protezione come priorità assoluta.

Nel documento si spiega che la salvaguardia dei reperti culturali dovrebbe essere coordinata con lo sviluppo dell'edilizia urbana e rurale, dell'economia e del turismo, chiedendo alle località e ai dipartimenti competenti di esplorare attivamente le trasformazioni innovative e di infondere nuova vitalità al patrimonio storico e culturale.

Inoltre, si richiede un miglioramento costante nella scoperta ed elaborazione dei valori del patrimonio e delle modalità in cui questi vengono presentati al resto del mondo.

La circolare è stata rilasciata congiuntamente dal Dipartimento per l'Informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, dal ministero della Cultura e del Turismo e dall'Amministrazione Nazionale del Patrimonio Culturale. (XINHUA)