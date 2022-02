Cina: prima in import industria digitale tedesca

(XINHUA) - BERLINO, 21 FEB - La Cina resta il primo Paese per quanto riguarda l'importazione di prodotti dell'industria elettrica e digitale tedesca nel 2021. Lo ha reso noto oggi l'associazione dell'industria elettrica e digitale tedesca (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie o ZVEI).

Le esportazioni di questo settore industriale verso la Cina sono aumentate del 7,5%, arrivando a 25,1 miliardi di euro l'anno scorso, come ha dichiarato la ZVEI. Gli Stati Uniti si sono classificati al secondo posto, con esportazioni in aumento del 10,2% su base annua, raggiungendo i 19,1 miliardi di euro.

Le esportazioni totali dell'industria elettrica e digitale tedesca hanno realizzato 224,6 miliardi di euro l'anno scorso, superando i livelli pre-pandemia del 2019 del 4,6%, secondo ZVEI.

Le esportazioni verso altri Paesi europei nel 2021 hanno subito una forte ripresa dell'11,4%, assestandosi a 144,9 miliardi di euro, mentre quelle del settore verso l'Asia sono cresciute del 7,1%, salendo a 49,4 miliardi di euro.

Poiché le esportazioni dell'industria elettrica e digitale tedesca verso l'Asia sono diminuite solo dell'1,7% nel 2020, il primo anno della pandemia, "c'era meno terreno da recuperare", ha affermato il capo economista di ZVEI Andreas Gontermann.

Secondo l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le entrate totali del commercio estero tra la Germania e la Cina sono aumentate del 15,1% su base annua, arrivando a 245,4 miliardi di euro.

Per il sesto anno di fila, la Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania nel 2021. (XINHUA)