Cina: fondi privati in espansione a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - Il valore totale dei fondi offerti privatamente in Cina ha raggiunto i 20.280 miliardi di yuan (circa 3.200 miliardi di dollari) alla fine di gennaio.

Questo è quanto emerso dai dati pubblicati oggi dall'Asset Management Association of China (Amac).

La cifra è cresciuta di 514,36 miliardi di yuan, o del 2,6% rispetto al mese precedente, secondo l'associazione di settore.

Il numero di fondi privati registrati è aumentato del 2,26%, arrivando a quota 126.916 alla fine del mese scorso.

Un totale di 24.646 istituzioni ha gestito questi fondi, con un aumento dello 0,15% su base mensile, come rivelano i dati Amac.

Fondata nel 2012, Amac è un'organizzazione di autoregolamentazione che rappresenta l'industria dei fondi comuni di investimento della Cina. (XINHUA)