Cina: crescita stabile settore metalli non ferrosi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 FEB - L'industria cinese dei metalli non ferrosi ha registrato performance stabili nel 2021, con investimenti a capitale fisso, profitti e competitività internazionale in crescita all'interno del settore.

Lo ha fatto sapere la China Nonferrous Metals Industry Association.

Secondo quest'ultima, l'anno scorso la Cina ha prodotto oltre 64,54 milioni di tonnellate di 10 tipi comuni di metalli non ferrosi, in aumento del 5,4% rispetto al 2020.

Le importazioni e le esportazioni totali di metalli non ferrosi del Paese sono aumentate del 67,8% dal 2020 arrivando a quota 261,62 miliardi di dollari.

In particolare, secondo i dati le importazioni hanno avuto un balzo del 71% dal 2020 raggiungendo i 215,18 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono aumentate del 54,6% toccando i 46,45 miliardi di dollari.

L'associazione prevede che il settore dei metalli non ferrosi faccia i conti con una crescente pressione al ribasso nel primo trimestre di quest'anno, ma anche che si stabilizzerà nel secondo semestre. Per il 2022 si prevede inoltre che il volume di produzione del Paese dovrebbe crescere del 3% su base annua.

