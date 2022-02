Cina: Borsa Pechino al servizio di piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 21 FEB - La Cina ha assistito lo scorso anno ad alcuni progressi nella riforma della Borsa di Pechino (Beijing Stock Exchange o Bse) e del National Equities Exchange and Quotations, noto anche come 'nuovo terzo listino', con una migliore capacità di servire le piccole imprese e l'economia reale.

Secondo un rapporto pubblicato dalla Bse, infatti, a fine 2021 erano in totale 6.932 le imprese quotate sul nuovo terzo listino, tra cui oltre 1.000 aziende adempienti alle condizioni finanziarie della Borsa di Pechino.

Nel documento si legge che da quando nel settembre dello scorso anno la Cina ha annunciato la decisione di istituire la Bse, il numero di imprese che hanno presentato domanda per la quotazione nel nuovo terzo listino è aumentato del 46% su base annua.

Dopo il debutto del 15 novembre 2021, a fine anno il totale delle imprese quotate nella Bse era pari a 82, l'87% delle quali proveniva da industrie strategiche emergenti, dal settore manifatturiero avanzato e da quello dei servizi moderni.

L'exchange, una piattaforma che serve le piccole e medie imprese orientate all'innovazione, adotta il sistema di offerta pubblica iniziale basato sulla registrazione, in linea con il listino legato all'innovazione sci-tech in stile Nasdaq della Borsa di Shanghai e con il mercato azionario ChiNext, fortemente tecnologico, della Borsa di Shenzhen. (XINHUA)