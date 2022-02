Pechino 2022 ispira atleta italiano di skeleton

(XINHUA) - CORTINA D'AMPEZZO, 20 FEB - Una visita di 14 giorni a Pechino ha lasciato all'italiano Mattia Gaspari dei bei ricordi. A seguito del suo ritorno in Italia, parlando delle giornate passate nella capitale cinese, l'olimpionico di skeleton ha rivelato a Xinhua di aver corso sulla pista più spettacolare che abbia mai visto.

Per Gaspari, le Olimpiadi Invernali costituiscono un legame speciale dal momento che Cortina d'Ampezzo, che ospiterà la prossima edizione dell'evento insieme a Milano nel 2026, proprio vicino alla sua città natale.

Guardando al futuro, Gaspari ha affermato che i Giochi del 2026 si dovrebbero svolgere in un modo similare a quanto avvenuto a Pechino, in cui persone di diversi Paesi e regioni hanno imparato l'una dall'altra e hanno collaborato.

"L'Italia e la Cina hanno un rapporto stretto che credo sia davvero importante, e dovremmo trovare un modo in cui collaborare più facilmente e scambiarci informazioni e idee", ha condiviso Gaspari con Xinhua.

UN'ESPERIENZA PIÙ ACCOGLIENTE "Mi sono recato in Cina per la prima volta lo scorso ottobre per provare la pista olimpica. Ho visto la Grande Muraglia cinese ed è stata quasi un'esperienza turistica," ha affermato il debuttante olimpionico, parte dei 119 atleti inviati dall'Italia per competere in 14 discipline.

"La seconda volta è stata ancora più bella perché siamo entrati alle Olimpiadi Invernali dove tutto era focalizzato sui Giochi. E si riusciva a percepire lo spirito olimpico perché c'erano così tanti atleti provenienti da diverse nazioni e che gareggiavano in differenti discipline", ha proseguito Gaspari.

L'atleta ha preso parte alle gare nel National Sliding Centre cinese, una sede che ha ospitato anche gli eventi di bob e slittino. Costruita tra le montagne nel Yanqing, un quartiere periferico di Pechino, la pista dispone di 16 curve con diverse angolazioni e pendenze.

"Non abbiamo mai visto una pista come questa. Era grande come un impianto e lo scenario da ammirare una volta in cima era bellissimo", ha ricordato Gaspari. (SEGUE)