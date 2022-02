Pechino 2022 ispira atleta italiano di skeleton (2)

(XINHUA) - CORTINA D'AMPEZZO, 20 FEB - UNA MIGLIORE COMPRENSIONE Cortina d'Ampezzo, nota destinazione per gli amanti dello sci, vanta una tradizione di sport invernali con circa 115 km di piste e una copertura nevosa di oltre il 95% nei mesi da dicembre ad aprile. Il luogo ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 1956 e ospitarà l'edizione del 2026 insieme alla città di Milano.

Le Olimpiadi potrebbero fornire una piattaforma per una migliore comprensione, ha rivelato Gaspari: "solo il fatto di incontrarsi e stare insieme aiuta. Proprio come a Pechino, siamo stati insieme, e ho potuto vedere come operano gli altri Paesi, come organizzano gli eventi, e si può imparare e collaborare su diverse componenti." Gaspari ha espresso la fiducia in merito al fatto che, così come sono state le montagne ad aiutare Cortina d'Ampezzo a diventare città ospitante dei Giochi, vi sono stati anche elementi che hanno dato a lui la possibilità di diventare un atleta professionista.

"Più che la città, sono stati coloro che hanno avuto un ruolo nello sport prima di me, perché le mie famiglie e le altre persone che ho incontrato hanno la mentalità della competizione.

Dovevano allenarsi ogni giorno per raggiungere un determinato obiettivo", ha spiegato Gaspari, la cui madre e sorella minore sono anch'esse coinvolte in professioni relative agli sport invernali.

DEI MODELLI PER IL FUTURO La Cina e l'Italia hanno concordato relativamente al sostenersi a vicenda nell'ospitare le Olimpiadi Invernali e nell'espandere nuove aree di cooperazione nelle industrie del ghiaccio e della neve dei due Paesi.

"Si può sempre imparare da qualcuno. Non sono un esperto di economia, ma credo che una relazione commerciale tra i due Stati sia importante. Spero che vi sarà una semplificazione delle cose, che tutto diventi più semplice in termini di collaborazione e nello scambio di informazioni e idee", ha rivelato Gaspari.

L'atleta ha espresso la speranza che la sostenibilità degli impianti di Cortina d'Ampezzo venga valorizzata in un modo analogo a come Pechino ha rimodellato alcuni stadi originariamente per le Olimpiadi Estive del 2008 e creato un sito per le discipline invernali da un'area industriale obsoleta.

Sarebbe necessario curare la sostenibilità e utilizzare sistemi che consentano il risparmio energetico in tutte le strutture, ha proseguito Gaspari.

"Certamente, riutilizzare le strutture è il futuro dei Giochi Olimpici. Qui abbiamo una bella pista che spero i giovani possano utilizzare per lo skeleton, il bob e lo slittino, non solo quelli provenienti dall'Italia ma anche dal resto del mondo", ha concluso l'atleta. (XINHUA)