Pechino 2022: Cina, 'il successo è sforzo congiunto'

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 che giungono al termine, gli organizzatori dei Giochi (Bocog) hanno espresso la propria gratitudine e analizzato le motivazioni del successo dell'evento nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi.

"I Giochi Olimpici Invernali di Pechino sono andati per il meglio e sono stati altamente apprezzati dalla comunità internazionale", ha rivelato il vice presidente esecutivo del Bocog, Zhang Jiandong, aggiungendo che la Cina ha rispettato il proprio "solenne impegno con la comunità internazionale" ospitando con successo dei Giochi Olimpici Invernali come previsto, nonostante la situazione pandemica legata al Covid-19.

Secondo Zhang, l'efficace prevenzione e il controllo del virus è stata fondamentale per il successo.

"Insieme al Comitato Olimpico Internazionale, abbiamo sviluppato un Playbook scientifico e rigoroso per la prevenzione epidemica, e realizzato una gestione a circuito chiuso durante l'intero processo", ha spiegato il vice presidente.

"Con il sostegno e la cooperazione di tutte le parti interessate, abbiamo anche creato insieme un ambiente lavorativo e di quotidianità sicuro per i Giochi, e siamo riusciti con successo ad impedire la diffusione dell'epidemia all'interno del circuito chiuso, garantendo in questo modo la sicurezza delle Olimpiadi Invernali e delle città ospitanti", ha notato Zhang.

L'ampio sostegno della comunità internazionale ha inoltre svolto un ruolo importante nel processo, stando alle parole dell'alto funzionario: "è giusto affermare che nel corso dell'intero processo di preparazione, i capi di Stato e gli amici di molti Paesi e regioni hanno espresso il proprio sostegno nei confronti dei Giochi Olimpici". (SEGUE)