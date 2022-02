Pechino 2022: Cina, 'il successo è sforzo congiunto' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Zhang ha proseguito: "2.877 atleti provenienti da 91 Paesi e regioni hanno preso parte a Pechino 2022, e oltre 30 capi di Stato e direttori di organizzazioni internazionali hanno partecipato alla cerimonia di apertura, che è una perfetta interpretazione del motto di questa edizione dei Giochi, ovvero 'Insieme per un futuro condiviso'." "Vorrei ringraziare il Cio, le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali, le parti interessate e tutto il personale dei media per l'aiuto e il sostegno nell'ospitare i Giochi Olimpici Invernali di Pechino", ha continuato Zhang.

Lo sforzo congiunto di tutte le persone coinvolte ha contribuito notevolmente al successo dei Giochi.

"Nel corso dei Giochi Olimpici Invernali, gli atleti hanno applicato il motto olimpico 'Higher, Faster, Stronger - Together' ('Più in alto, più veloce, più forte - insieme') grazie al proprio spirito combattivo, regalando incredibili performance alle genti di tutto il mondo", ha lodato Zhang.

"Voglio anche sottolineare quanto i nostri membri dello staff e i volontari amino le Olimpiadi, al punto da sacrificare i periodi di vacanza per servire Pechino 2022, specialmente coloro all'interno del circuito chiuso", ha aggiunto Zhang: "sono stati loro a garantire la sicurezza e il buon funzionamento dei Giochi".

"Vorrei cogliere l'occasione per esprimere la mia gratitudine nei confronti di tutti gli amici che hanno a cuore e contribuiscono ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino", ha concluso Zhang.