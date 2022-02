Giochi: Milano e Cortina d'Ampezzo ricevono bandiera

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 tenutasi questa sera (ora locale) i sindaci di Milano e Cortina d'Ampezzo hanno ricevuto la bandiera olimpica, segnando l'inizio del conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali 2026 che si svolgeranno in Italia.

Prima di essere selezionate per ospitare congiuntamente l'edizione dei Giochi Invernali del 2026, Milano e Cortina d'Ampezzo non avevano molto in comune.

Milano è la capitale italiana della finanza e della moda, con circa 1,4 milioni di abitanti, situata in una valle circondata su tre lati da monti. Cortina, al contrario, è una stazione sciistica immersa nelle Alpi, con meno di 6.000 residenti a tempo pieno.

Milano è tra le città più ricche e cosmopolite del Bel Paese, mentre Cortina è il luogo in cui molti cittadini italiani trascorrono le proprie vacanze invernali.

Il 24 giugno 2019, tuttavia, il futuro dei due centri si è intrecciato a seguito della selezione della candidatura di Milano e Cortina da parte del Comitato Olimpico Internazionale, a discapito di quella rivale di Stoccolma e Are in Svezia. (SEGUE)