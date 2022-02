Giochi: Milano e Cortina d'Ampezzo ricevono bandiera (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - La cerimonia di apertura si svolgerà il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro a Milano, sede delle squadre di calcio di Serie A AC Milan e Inter Milan.

La cerimonia di chiusura, invece, si terrà il 22 febbraio 2026 all'Arena di Verona, un anfiteatro risalente a 1.992 anni fa costruito all'epoca dell'Impero Romano.

A grandi linee, Milano ospiterà competizioni al chiuso quali hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track speed skating, mentre Cortina d'Ampezzo sarà la sede delle gare di sci alpino, bob e curling.

Alcuni eventi si svolgeranno invece in altre località dell'Italia settentrionale, quali la Valtellina, pur non essendo centri ospitanti ufficiali.

Gli organizzatori hanno comunicato che la pianificazione dei Giochi si concentrerà sul basso impatto ambientale e sul risparmio economico, basandosi sul riutilizzo o sulla riconversione di strutture e infrastrutture.

Degno di nota è anche il fatto che gran parte dell'immagine dei Giochi 2026 è stata o sarà scelta dal pubblico, come ad esempio il logo per il 2026, la mascotte e la canzone.

La maggior parte dei dettagli per la 25esima edizione delle Olimpiadi Invernali verrà definita nei prossimi mesi. Diana Bianchedi, project manager per i Giochi 2026, ha rivelato a Xinhua che i funzionari si incontreranno quest'estate per iniziare a finalizzare i progetti che porteranno al 2026.

Si tratta della terza volta in cui l'Italia ospita le Olimpiadi Invernali, a seguito di Cortina d'Ampezzo 1956 e Torino 2006. (XINHUA)