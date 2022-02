Cina: spedizioni cellulari a 33 mln a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Le spedizioni di telefoni cellulari in Cina sono diminuite del 17,7% anno su anno, arrivando a 33,02 milioni di unità nel mese di gennaio. È quanto emerge da un rapporto della China Academy of Information and Communications Technology (Caict), istituto di ricerca sotto il ministero dell'Industria e dell'Informazione, in cui viene precisato che lo scorso mese sono stati rilasciati un totale di 30 nuovi modelli, in calo del 43,4% rispetto all'annualità precedente.

I brand cinesi hanno continuato a dominare il mercato nazionale della telefonia mobile e le loro spedizioni hanno superato i 25,65 milioni di unità, costituendo così il 77,7% delle spedizioni totali.

I dati mostrano inoltre che nel mese di gennaio, i marchi cinesi hanno lanciato 26 modelli di telefoni, in calo del 48% rispetto all'anno precedente.

Nel 2021 le spedizioni di telefoni cellulari cinesi sono salite infatti del 13,9% dal 2020 arrivando a 351 milioni di unità. (XINHUA)