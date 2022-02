Cina spedisce 26,32 mln telefoni 5G a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Le spedizioni di telefoni 5G in Cina sono diminuite del 3,5% su base annua a oltre 26,32 milioni di unità nel mese di gennaio 2022. È quanto mostrano i dati della China Academy of Information and Communications Technology (Caict), un istituto di ricerca sotto il ministero dell'Industria e dell'Informatica, dai quali emerge che il volume ha rappresentato il 79,7% delle spedizioni totali di telefoni cellulari del Paese durante il periodo di riferimento.

Nel mese di gennaio, erano in totale 15 i modelli di cellulari 5G appena rilasciati, ovvero il 50% del numero complessivo di modelli di telefoni appena immessi sul mercato.

Le cifre hanno mostrato inoltre che la Cina ha spedito 266 milioni di unità di telefoni 5G nel 2021, una crescita del 63,5% rispetto al 2020. (XINHUA)