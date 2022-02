Cina: 'piccoli colossi' riflettono forza produttiva

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Una moltitudine di piccole imprese specializzate in Cina ha acquistato una maggiore visibilità grazie al proprio ruolo sempre più importante nel consolidare la forza industriale del Paese.

Tali aziende, soprannominate 'piccoli colossi, rappresentano la nuova élite delle piccole e medie imprese (Pmi) cinesi che sono impegnate nella produzione, specializzate in una nicchia di mercato e vantano tecnologie all'avanguardia.

"A seguito dell'impatto della pandemia, tali piccole imprese specializzate e innovative stanno diventando propulsori forti per lo sviluppo stabile dell'economia cinese", ha rivelato Liu Xiangdong, ricercatore del China Center for International Economic Exchanges.

Ad esempio, Kofon Motion Group, un 'piccolo colosso' con sede nella provincia cinese dell'Hubei, ha guadagnato popolarità grazie alla fabbricazione di un attrezzo per la pelatura dei crostacei d'acqua dolce, primo del suo genere al mondo e appositamente progettato per soddisfare il desiderio di questo tipo di crostaceo della gente del posto.

Il macchinario che costa 3 milioni di yuan (circa 473.000 dollari americani) al pezzo, può lavorare circa 1.000 crostacei al minuto, generando un carico di lavoro giornaliero che richiede l'impiego di 50 persone per essere completato.

Alla fine di novembre dello scorso anno tale attrezzo aveva portato all'azienda più di 150 ordini, rendendo così lo stabilimento piuttosto impegnato. (SEGUE)