Cina: 'piccoli colossi' riflettono forza produttiva (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Un altro prodotto di spicco che ha rafforzato la presenza industriale dalla società è il riduttore planetario brevettato dall'azienda stessa, un componente chiave dei macchinari robotici.

Fino ad oggi, Kofon Motion Group ha prodotto oltre l'85% dei riduttori a ingranaggi della nazione utilizzati nei cosiddetti 'push benches' nell'ambito della costruzione di corridoi di conduttura sotterranei, e oltre l'80% dei riduttori utilizzati nelle cancellate Etc dei caselli autostradali.

I 'piccoli colossi' come Kofon stanno diventando una componente sempre più importante dell'innovazione in Cina, stando ai dati ufficiali.

Secondo il ministero dell'Industria e dell'Informatica, nei primi nove mesi dello scorso anno, i redditi operativi e i profitti totali di tali imprese sono aumentati rispettivamente del 31,6% e del 67,9% e fino ad oggi il Paese ha coltivato 4.762 'piccoli colossi' di livello nazionale.

"Se si guarda nella catena industriale, vi si trovano innumerevoli attori minori dinamici", ha rivelato Xu Xiaolan, il viceministro dell'Industria e dell'Informatica, aggiungendo che la catena industriale della Cina ha resistito all'impatto della pandemia in gran parte grazie alla profondità e all'ampiezza della struttura industriale delle piccole e medie imprese.

Gridsum Co., Ltd., un'altra piccola ma innovativa azienda con sede a Pechino, ha sviluppato una nuova generazione di prodotti software come piattaforme AI e piattaforme di intelligence della conoscenza basate sulle sue principali tecnologie di big data e AI.

"Abbiamo siglato contratti per 600 milioni di yuan nel 2021, e quest'anno puntiamo a 1 miliardo di yuan", ha affermato Peng Jun, vicepresidente della società.

Tian Xuan, vicepresidente della Tsinghua University Pbc School of Finance, ha sottolineato il ruolo di queste nuove élite, prevedendo che esse troveranno un maggior numero di opportunità di business e apriranno nuove strade.

"Piene di creatività e vitalità, tali piccole imprese specializzate aumenteranno ulteriormente la stabilità e la competitività delle catene industriali e di approvvigionamento del Paese", ha spiegato il vicepresidente.

Nel primo gruppo di 81 imprese quotate nella Borsa di Pechino di recente istituzione, 16 sono 'piccoli colossi'. Tale borsa è fondamentale per creare un mercato dei capitali a più livelli e migliorare il sostegno finanziario a favore di queste Pmi innovative.

Nel corso del periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), il Paese mira ad incubare 10.000 'piccoli colossi' e un maggior numero di Pmi innovative. (XINHUA)