Cina: mercato azionario, +1,32 mln nuovi investitori

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Il mercato azionario cinese ha attratto oltre 1,32 milioni di nuovi investitori nel mese di gennaio. È quanto emerge dai dati rilasciati dalla China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, che mostrano come tale cifra determini un calo del 3,6% rispetto al mese precedente.

La maggior parte dei nuovi investitori è composta da soggetti individuali, che superano 1,32 milioni, mentre sono stati 3.700 i nuovi investitori istituzionali.

I dati mostrano inoltre come alla fine dello scorso mese il numero di investitori nel mercato azionario cinese ha raggiunto 198,73 milioni. (XINHUA)