Bocog: 'Pechino 2022 è destinata a fare la storia'

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Mentre l'evento di 16 giorni volge al termine, Cai Qi, presidente del comitato organizzatore di Pechino 2022 (Bocog), ha affermato quest'oggi che le Olimpiadi Invernali di Pechino sono destinate a rimanere nella storia.

"Negli ultimi 16 giorni, (voi media) avete raccontato i Giochi in modo onnicomprensivo nonostante gli inconvenienti causati dal Covid-19. Così facendo, ci avete aiutato a presentare al mondo intero delle Olimpiadi Invernali destinate a fare la storia", ha affermato Cai nel corso di una conferenza stampa in collegamento video al Main Media Center.

Il presidente del Bocog ha sottolineato che nonostante le sfide portate dalla pandemia, il comitato organizzatore si è dedicato ad una consegna di Olimpiadi Invernali ottimizzata, sicura e splendida con un approccio verde, inclusivo, aperto e pulito, in stretta collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e varie altre parti interessate.

"I Giochi Invernali di Pechino 2022 sono davvero fantastici, straordinari ed eccellenti", ha osservato Cai, aggiungendo che "vi è stata un'eccellente atmosfera olimpica e Pechino ha mostrato un fascino unico in qualità di prima cittadina nella storia ad aver organizzato sia i Giochi Olimpici Estivi che quelli Invernali". (SEGUE)