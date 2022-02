Bocog: 'Pechino 2022 è destinata a fare la storia' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 FEB - Cai ha rivelato che l'organizzazione dell'evento ha funzionato regolarmente al fine di consentire agli atleti di competere in un ambiente di gara professionale ed equo. Ai partecipanti, così come ad altri soggetti interessati, sono stati inoltre forniti servizi che mostrano l'occhio di riguardo nei loro confronti, tra cui la ristorazione, il trasporto e l'assistenza sanitaria, a dimostrazione della sincerità e della cordialità del popolo cinese.

"Le gare sono state fantastiche, colpendo profondamente e lasciando un bel ricordo agli spettatori di tutto il mondo", ha dichiarato Cai.

Quale primo evento internazionale multidisciplinare che si è svolto come da programma dall'avvento della pandemia, Pechino 2022 ha applicato misure anti-Covid efficaci, che forniranno "un paradigma di successo per ulteriori grandi eventi internazionali", ha proseguito Cai.

Il presidente del Bocog ha inoltre sottolineato che i Giochi lasceranno un'eredità duratura in termini di sviluppo locale e di promozione degli sport invernali, che inaugurerà una nuova era nello sviluppo internazionale delle discipline su ghiaccio e neve.

Sotto il motto di 'Insieme per un futuro condiviso', Pechino 2022 ha promosso lo spirito olimpico, rafforzato la comunicazione e la comprensione attraverso il linguaggio universale dello sport e ha fornito un palcoscenico per gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le diverse culture, Cai ha notato.

"Tra soli 12 giorni si apriranno i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Continueremo a fare del nostro meglio per prepararli e garantire che le due Olimpiadi siano di uguale splendore", ha concluso Cai, prima di augurare un grande successo alla prossima edizione dei Giochi Invernali Milano-Cortina, in Italia.