Pechino 2022: vetrina per produttori attrezzature

(XINHUA) - ROMA, 19 FEB - Oltre agli atleti, anche i produttori di attrezzature per gli sport invernali sono impegnati in una competizione spietata ai Giochi Olimpici Invernali.

Per i produttori italiani di attrezzature e accessori sportivi professionali, i Giochi del 2022 a Pechino si sono rivelati un'opportunità di business gratificante.

Maurizio Tedesco, che lavora presso il dipartimento di pubbliche relazioni del produttore italiano di attrezzature Leitner, ha affermato che per aziende come la sua, le Olimpiadi sono una "vetrina sul mondo".

Fondata 134 anni fa, Leitner è un importante produttore di battipista, impianti di risalita, funicolari e altre attrezzature. L'azienda ha sede nella città alpina di Vipiteno.

"La Coppa del Mondo, i campionati e soprattutto le Olimpiadi sono essenziali per un'azienda come la nostra, perché ci dà la possibilità di metterci in vista e di mostrare la qualità dei nostri prodotti", ha riferito Tedesco a Xinhua.

Le Olimpiadi invernali di Pechino, che sono iniziate il 4 febbraio e termineranno domani, ne sono un esempio lampante. Nel 2019, Leitner ha vinto un appalto per fornire (vendere e affittare) una serie di battipista per i Giochi di Pechino.

Questi macchinari sono utilizzati per preparare le piste negli sport invernali.

"Questo accordo è stato un motivo di orgoglio professionale per l'azienda", ha spiegato Tedesco, "ed è uno dei motivi per cui ci impegniamo così tanto nel perfezionamento e nello sviluppo dei nostri prodotti". (SEGUE)