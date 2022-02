Pechino 2022: vetrina per produttori attrezzature (2)

(XINHUA) - ROMA, 19 FEB - Leitner ha circa 3.800 dipendenti e vende i suoi prodotti in tutto il mondo.

Tra le altre aziende italiane che hanno avuto un ruolo importante alle Olimpiadi invernali di Pechino ci sono TechnoAlpin, che ha fornito sistemi per la produzione di neve artificiale, o l'iconico marchio di moda Giorgio Armani, che ha creato le uniformi della squadra olimpica invernale italiana.

Secondo Olivero Fiorini, economista e analista commerciale di Abs Securities a Milano, i produttori di attrezzature sportive di alta qualità competono per sviluppare nuove tecnologie che daranno agli atleti un vantaggio, nonché infrastrutture ottimali in termini di durata, efficienza e facilità d'uso.

I giochi olimpici rappresentano una vetrina per chi opera in questo settore, ha affermato Fiorini a Xinhua, aggiungendo: "le Olimpiadi rappresentano il meglio, che si tratti dei migliori atleti, delle migliori sedi o delle migliori attrezzature".

